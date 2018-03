Ljubljana – Ministrstvo za delo bo prestavilo datum rednih izplačil denarne socialne pomoči, ki jih bodo upravičenci od aprila naprej prejemali na začetku, in ne več v drugi polovici meseca. Izredna izplačila pa bodo premaknili z začetka v drugo polovico meseca. Kot so sporočili z ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, bodo prestavili redna izplačila denarne socialne po