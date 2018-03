Lord of the Dance prihaja v Ljubljano! Študent Ekstravagantna plesna predstava z irsko tradicijo Lord of the Dance bo aprila zaživela na velikem odru ljubljanskih Stožic. Ena izmed najbolj obiskanih predstav na svetu že 20 let podira vse prodajne rekorde in za seboj pušča navdušene množice. Z rekordom, ki ga drži še danes, je kar 21-krat

Sorodno

Oglasi