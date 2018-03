Beyonce in Jay-Z skupaj na odru Delo Precej zanimanja je med ljubitelji glasbe zbudila vest, da se bosta ameriška glasbena zvezdnika Beyonce in njen mož, raper Jay-Z, poleti še drugič odpravila na skupno turnejo. Pevka je včeraj najavila skupno turnejo On the Run II, in sicer po tem, ko so se že prejšnji teden pojavila številna ugibanja in govorice. Beyonce jo je najavila s serijo fotografij na svojem Instagram računu, ki ima 112 m

Sorodno



Oglasi Omenjeni Beyoncé Knowles

Kolumbija Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Lilijana Kozlovič

Branimir Štrukelj

Tim Gajser

Anže Kopitar