Cerar o Mihaelu Berlicu: Imamo izvrstne policiste, ki so izjemno predani svojemu delu 24ur.com Pogumnega policista Mihaela Berlica, ki je na Dunajski cesti v Ljubljani obvladal oboroženega serijskega roparja, je sprejel tudi premier Miro Cerar. "Imamo izvrstne policiste, ki so izjemno predani svojemu delu," je dejal in se mu zahvalil za požrtvovalno potezo.

