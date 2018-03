Na dan stavke brezplačno varstvo v Kinu Bežigrad Dnevnik Ker bodo v vrtcih in šolah jutri nadaljevali splošno stavko v vzgoji in izobraževanju, so v Kinu Bežigrad spet pripravili brezplačno dopoldansko varstvo. Vrata bežigrajskega kina se bodo odprla ob 8. uri, varstvo pa bo potekalo do 12.30. V tem času...

