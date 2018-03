EU znova osvežila črni seznam davčnih oaz Svet kapitala Finančni ministri EU so danes znova osvežili črni seznam davčnih oaz in sivi seznam jurisdikcij, ki sicer ne izpolnjujejo standardov, a so se zavezale k ukrepanju. Na črni seznam so uvrstili tri nove jurisdikcije, štiri so dodali na sivega, tri pa so premestili s črnega na sivega.

Sorodno



Oglasi