Večkrat nagrajeni Dnevnikovi fotografi Luka Cjuha, Jaka Gasar, Matjaž Rušt in Bojan Velikonja se bodo v Mali galeriji Cankarjevega doma nocoj ob 20. uri predstavili s fotografijami, ki so jih posneli med spremljanjem aktualnih dogodkov v zadnjih sedemnajstih letih. Kot so zapisali v galeriji, zakonitosti dela pri časopisu zahtevajo, da ima zadnjo izbiro pri objavi fotografij urednik. Za pričujoč