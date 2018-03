Sredin namig za kosilo: Solata z endivijo, popečenimi kockami buče in slanine ter praženimi bučnicam Delo Sestavine: manjša endivija 200 g mesa buče z oranžnim mesom (npr. hokaido, muškatna buča) 75 g slanine 3 pesti bučnih semen sol, poper žlička gorčice olje, kis Priprava: Solato očistimo in narežemo ter stresemo v solatno skledo. Slanino narežemo na kocke, bučo olupimo in prav tako narežemo na kocke. Oboje stresemo v dobro ponev in pristavimo. Nad močnim ognjem začnemo peči, pri čemer se slani

