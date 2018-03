Åre - Kar se avstrijskim alpskim smučarjem ni posrečilo prej v olimpijski sezoni svetovnega pokala, se jim je (in to celo dvakratno) na finalu v švedskem Åreju. Do stotinke enak čas sta namreč vpisala rojaka Matthias Mayer in Vincent Kriechmayr, ki sta se tako veselila prve avstrijske smukaške zmage v sezoni, za seboj pa sta za pičle štiri stotinke pustila tudi Švicarja Beata Feuza, ki je s tret