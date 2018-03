Selektorjev Koper in Krka kot prva na zaključni turnir Sportal Vstopnico za zaključni turnir rokometnega pokala, ki bo 14. in 15. aprila, so se že uvrstili rokometaši Kopra, ki jih vodi selektor Veselin Vujović, in Krke. Primorci so premagali Hrastnik, Novomeščani pa Mokerc-Ig.

