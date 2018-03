Olimpija proti Šentjurju do četrte zaporedne zmage Delo Šentjur - Košarkarji Šentjurja so v zaostali tekmi 2. kroga lige Nova KBM za prvaka po podaljšku izgubili proti Petrolu Olimpiji s 87:89 (21:24, 40:46, 58:63, 74:74). Olimpija je v zaključku tekme le strla odpor Šentjurja in se z zmago zavihtela na vrh lestvice lige za prvaka. Čeprav je večji del tekme dominirala, bila prepričljivejša na igrišču, so ljubljanski košarkarji gostiteljem v zadnji če

Sorodno



Oglasi