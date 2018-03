Za dobavo tehnološke opreme za plinsko-parno enoto v TE-TOL kvalificirana dva kandidata Energetika.NET Energetika Ljubljana je sposobnost za sodelovanje na razpisu dobave glavne tehnološke opreme za izgradnjo plinsko-parne enote v enoti TE-TOL podelila dvema gospodarskima subjektoma, ki izpolnjujeta za to potrebne pogoje, in sicer avstrijsko-slovenski konzorcij Siemens ter grški družbi Mytilineos Holdings, so v sredo sporočili iz Energetike Ljubljana.

