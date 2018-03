Kresalova in Zalar skopa z informacijami glede obvestila Sove o sumih pranja denarja v bankah 24ur.com "Prejela sem informacijo Sove, da obstajajo utemeljeni sumi, da so bila storjena kazniva dejanja, ki se preganjajo po uradni dolžnosti," je o sumih pranja denarja v primeru Farrokh na zaslišanju pred parlamentarno komisijo dejala Kresalova. Kot pravi, je "narava takšnih obvestil", da so za ministra informativne narave, za policijo in tožilstvo pa imajo tudi operativne posledice.

