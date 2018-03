FOTO: 17 minut molka za 17 žrtev strelskega poboja na ameriški srednji šoli 24ur.com Ameriški srednješolci so s 17 minutami molka počastili spomin na 17 žrtev streljanja na srednji šoli v Parklandu. Potem so protestno odkorakali na ulice in šolska dvorišča ter pozvali Belo hišo, da sprejme smiselne ukrepe proti pobojem na srednjih šolah.

