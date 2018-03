Jasna: Morala bi biti sodnik #video SiOL.net Predstavniki gospodarskih združenj ne pričakujejo večjih negativnih učinkov odstopa premierja Mira Cerarja, saj so se volitve že tako bližale. Opozarjajo pa, da novo vlado čaka veliko dela, od izpeljave projekta drugega tira in socialnega dialoga do davčne in drugih reform.

