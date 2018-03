Voznika audija, ki je s Hrvaške pridirjal čez mejo, ustavili šele s stingerjem Dnevnik Voznik audija A4 je v zgodnjih jutranjih urah s Hrvaške pridirjal v Slovenijo in sicer proti Starodu. Policisti so avtomobil s poljsko registracijo skušali ustaviti z zvočnimi in svetlobnimi signali, a voznik opozoril patrulje ni upošteval in je...

