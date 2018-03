AVDIO: Gremo na predčasne volitve Radio Ognjišče

Včerajšnja sreda je prinesla odstop premiera Mira Cerarja. Že dejstvo, da je bila izjava napovedana za 22. uro, je vzbujalo sum, da je situacija resna, in to se je potem samo še potrdilo. Odzivi so mešani, nekateri pravijo, da je vrgel puško v koruzo, drugi, da se je za ta korak odločil prepozno, tretji so že v pripravah na volitve in jih te poteze niti ne ovirajo....

