ZDA uvedle nove sankcije proti Rusiji 24ur.com ZDA so uvedle nove sankcije proti Rusiji zaradi vmešavanja v predsedniške volitve leta 2016 in kibernetskih napadov. Ukrepi so doleteli 19 posameznikov in pet ruskih pravnih oseb.

Sorodno















Oglasi Omenjeni Rusija

ZDA Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Borut Pahor

Janez Janša

Peter Prevc

Violeta Bulc