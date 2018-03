1. SNL: Gorica do prve zmage v spomladanskem delu Delo Gorica - Goriški nogometaši so okusili slast zmage prvič po 14. krogu, ko so prav tako kot danes premagali Aluminij. Ob tem so dosegli tudi prvi gol v spomladanskem delu prvenstva in 250. domačo prvoligaško zmago. Junak tekme je bil Mark Gulič z golom v 73. minuti. Kidričani so prvič zapretili že v tretji minuti, ko je po podaji iz kota do strela prišel Josip Zeba, Januš Štrukelj pa se je izkaza

