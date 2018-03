Štipendije za ženske v znanosti letos pedologinji, kemijski tehnologinji in biokemičarki SiOL.net Slovenska nacionalna komisija za Unesco in družba L'Oreal Slovenija sta na današnjem dogodku na ZRC SAZU razglasili prejemnice štipendij nacionalnega programa Za ženske v znanosti 2018. Štipendistke so postale pedologinja Erika Jež, kemijska tehnologinja Gabrijela Horvat in biokemičarka Tea Lenarčič.

Sorodno







Oglasi