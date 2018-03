Ameriški vojaki barvali ograje 24ur.com Kobilarno Lipica so obiskali ameriški vojaki, pripadniki kopenske vojske v Evropi. Med več kot 300 lipicanci so preživeli - kot sporočajo - kulturni dan. Bil je tudi aktivno obarvan - več kot 50 vojakov je namreč po ogledu kobilarne in najlepših lipicanskih žrebcev barvalo ograje. Pripadniki Ameriške vojske imajo namreč navado, da ob zaključku usposabljanj aktivno preživijo dan v sod...

