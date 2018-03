FOTO in VIDEO: Volitve so pred vrati: prvaki strank so se že prvič soočili 24ur.com Predvolilna kampanja je po Cerarjevem odstopu že v polnem teku. Na naši televiziji so se prvič že soočili prvaki strank: Miro Cerar, Janez Janša, Dejan Židan in Matej Tonin. Premier v odstopu je dejal, da njegov odstop še ne pomeni, da je obupal. In, kaj so glavne teme, na katerih se bodo v predvolilnem boju lomila kopja?

Oglasi