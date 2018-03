Matej Erjavec še štiri leta na čelu KZS Dnevnik Z veliko večino so delegati Košarkarske zveze Slovenije na skupščini potrdili nov štiriletni mandat dosedanjemu predsedniku Mateju Erjavcu. Njegovi poglavitni cilji so uvrščanje članskih reprezentanc na največja tekmovanja ter krepitev in...

Sorodno















Oglasi