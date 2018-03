Zamaskiranca napadla in oropala starejšo osebo Dnevnik Danes popoldan sta dva zamaskirana in v temno oblečena storilca pozvonila pri starejšem oškodovancu na Planini v Kranju blizu doma upokojencev. Ko je ta odprl vrata, sta ga napadla in telesno poškodovala, potem pa sta pregledala še prostore....

