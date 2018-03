Bolezen ogledovalca izložb je zelo resna, nevarna in vse pogostejša bolezen Dnevnik Ob dnevu žil danes Društvo za zdravje srca in ožilja ter Združenja za žilne bolezni na 21 stojnicah po vsej državi ozaveščata o periferni arterijski bolezni ali bolezni zamašenih žil, ki pesti zlasti starejše in kadilce.

