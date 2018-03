Houston do zmage, Cleveland izgubil petič v nizu Ekipa Košarkarji Houston Rockets nadaljujejo svoj pohod proti končnici lige NBA. V noči na petek so s 101:96 premagali Los Angeles Clippers. Cleveland Cavaliers še naprej išče pravo formo, s 113:105 so jih premagali igralci Portlanda.



