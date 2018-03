Za Gorenje Surovino se bo potegovalo pet kupcev SiOL.net Velenjsko Gorenje je za nakup družbe Gorenje Surovina in njenih odvisnih družb prejelo nezavezujoče ponudbe sedmih zainteresiranih kupcev. K skrbnemu pregledu so jih povabili pet, ki bodo morali zavezujoče ponudbe oddati do konca maja.

