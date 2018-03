Evropski tisk o skoraj hkratnem odstopu premierjev Slovenije in Slovaške Dnevnik Več evropskih medijev danes izpostavlja zanimivo naključje, da sta skoraj hkrati odstopila premierja Slovenije in Slovaške, držav, ki ju pogosto zamenjujejo. Nemški FAZ ob tem pojasnjuje, da so razlogi za odstopa povsem različni.

