Gosposvetska in Dalmatinova bosta zaprti od aprila do junija Delo Ljubljana – Zaradi rekonstrukcije bosta predvidoma od 3. aprila do 30. junija za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste, so sporočili z Mestne občine Ljubljana. Za popolno zaporo so se odločili, da bodo z deli lahko končali v najkrajšem možnem času. Na severnem delu Slovenske ceste bo veljala spremenjena začasna prometna ureditev, po kateri bo izvoz možen

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Komunalno podjetje Ljubljana (KPL)

Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Anže Kopitar

Janez Janša

Damijan Florjančič

Karl Erjavec