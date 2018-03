Ko so pred dvema tednoma v mestu na jugozahodu Anglije našli skoraj mrtvega nekdanjega ruskega dvojnega agenta, se je sprožil niz dogodkov v mednarodni politiki, kakršnih je bilo v letih od hladne vojne malo, če sploh kakšen. Umori oziroma poskusi umorov, posebno z zelo eksotičnimi sredstvi, kakršni so strupi, vedno vzbudijo veliko pozornosti, tudi zato, ker so redki. Nekaj pa jih je le.Smrt zar