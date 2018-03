Andrej in Luka svetujeta Borisu, kako izpeljati zmenek #video SiOL.net Boris se odpravlja na zmenek, pred tem pa ga v svoje kremplje ujameta Luka in Andrej in mu podelita nekaj nasvetov, kako zmenek izpeljati, da bo popolnoma očaral svojo izbranko. Toda tudi tokrat je Boris njune nasvete razumel malce po svoje. Več v videu.

