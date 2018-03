Biatlonci in hokejisti brez nog, smučarski tekači brez rok, svetlolasa hokejistka ... #navdih Sportal Paraolimpijske igre v Pjongčangu so se prevesile v drugo polovico, bliža pa se tudi drugi nastop edinega slovenskega tekmovalca na igrah, sedečega smučarja Jerneja Slivnika. Preverili smo, kakšno je paraolimpijsko vzdušje, izmerili navijaški utrip in se poglobili v fotogradivo.

Oglasi