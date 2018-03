Na vrhu nič novega, Slovenci izpadli na prvi stopnički Sportal Švedi so zmagovalci ekipne tekme finala smučarskega svetovnega pokala v Aareju. V finalu so premagali s 3:1 v zmagah premagali Francijo. Tretji so bili po hudem boju Nemci. Med osmimi nastopajočimi je bila tudi Slovenija, a je že na prvi stopnički morala priznati premoč Avstriji (1:3). Edino zmago je Sloveniji privozila Ana Bucik.

