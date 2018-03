Prihodnost Slovenije v političnih očeh Radio Ognjišče

Državni zbor danes na zahtevo poslancev NSi, ki so se jim pridružili tudi poslanci SDS, na izredni seji razpravlja o prihodnosti Slovenije. Iskati je treba rešitve za boljšo prihodnost, so poudarili predlagatelji, medtem ko je bilo od ostalih poslancev slišati očitke, da so poslanci NSi in SDS sejo 'izrabili' za nabiranje političnih točk pred volitvami....

