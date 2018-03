Umar zvišal napoved gospodarske rasti data.si Urad RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) je spet zvišal napoved gospodarske rasti. In sicer z jesenskih 3,9 na 5,1 odstotka. >>> Nameravate tudi vi izkoristiti ugodne gospodarske razmere in registrirati s.p.? Verjetno boste ob...

Sorodno













Oglasi