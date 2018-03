Kakšne butarice izdelujejo po Sloveniji? Dnevnik Turistično društvo Kamn'k bo to nedeljo znova pripravilo tradicionalni festival cvetnonedeljskih butaric na Budnarjevi domačiji. Gre za domačijo, ki s svojo več kot sto let staro podobo ohranja izročilo starih kmečkih hiš in preprostega načina...

Sorodno























Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Janez Janša

Milojka Kolar Celarc

Ana Bucik

Harij Furlan