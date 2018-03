Zaradi spopadov iz obleganega Afrina zbežalo že 200 tisoč ljudi SiOL.net Iz Sirskega observatorija za človekove pravice so sporočili, da je od srede zvečer pred turškim obstreljevanjem iz mesta Afrin v istoimenski kurdski enklavi na severu Sirije zbežalo več kot 200 tisoč civilistov. Ob 150 tisoč ljudeh, ki so iz Afrina zbežali do petka, se eksodus po besedah predstavnikov omenjene organizacije nadaljuje tudi danes, ko je mesto zapustilo 50 tisoč ljudi.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Sirija

Turčija Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Janez Janša

Borut Pahor

Rok Marguč

Maruša Ferk