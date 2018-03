Sessions odpustil bivšega namestnika direktorja FBI: 'To je del vojne administracije proti zvezni po 24ur.com Jeff Sessions je odpustil bivšega namestnika direktorja FBI Andrewa McCaba. Ker mu do upokojitve manjka še nekaj dni, ne bo upravičen do polne pokojnine. "To je del vojne sedanje administracije proti FBI in preiskavi Muellerja," je povedal McCabe. Trump pa je njegovo odpustitev pozdravil kot velik dan za demokracijo.

