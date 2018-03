Gomboc peti, Leškijeva in Kajzerjeva brez uvrstitve Sportal Slovenski judoist Adrian Gomboc je na grand slamu v Jekaterinburgu osvojil peto mesto v kategoriji do 66 kilogramov. Nastopili sta še dekleti Kaja Kajzer (do 57 kg) in Andreja Leški (do 63 kg) in ostali brez uvrstitev.

