Ruska zunanja politika odraža Putinovo samozavest in odločnost RTV Slovenija "Značilnost ruske mednarodne politike po prihodu Vladimirja Putina na položaj predsednika države je, da je samozavestna in da se tam, kjer so ogroženi državni interesi, temu odločno uprejo, tudi z . . .

Sorodno





Oglasi