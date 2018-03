V prvem letošnjem smrtonosnem brodolomu v Egejskem morju utonilo 16 ljudi, tudi šest otrok 24ur.com V brodolomu v Egejskem morju je utonilo najmanj 16 migrantov, ki so bili na poti iz Turčije v Grčijo, med njimi šest otrok. Na krovu je bilo sicer okoli 21 ljudi. Trem migrantom je uspelo priplavati do kopnega, kjer so poklicali na pomoč. To je prvi letošnji smrtonosni brodolom migrantov v Egejskem morju.

