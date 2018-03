V švicarskem smučarskem središču Vallon d'Arbi so v petek v snežnem plazu najverjetneje življenje izgubili štirje smučarji. Eno truplo so že našli, tri pogrešane še iščejo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Še vedno poteka proces identifikacije, so sporočili iz policije. Iskanje pogrešanih so ponoči za nekaj ur prekinili in ga nadaljevali danes zjutraj. Pogrešajo še Švicarja in dva Francoz