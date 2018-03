Pahor: Predsednik vlade ni tisti, ki dobi neko informacijo Sove in potem odredi ukrepanje Reporter Parlamentarna preiskovalna komisija, ki se ukvarja s sumi pranja denarja v NLB in Novi KBM med letoma 2008 in 2011, je danes zaslišala tudi predsednika republike Boruta Pahorja, ki je takrat vodil vlado. Poročila Sove o tej zadevi ni prebral, a kot je pov

Sorodno





















































Oglasi