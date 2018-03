Marguč tretji na zadnji tekmi sezone Adrenalin Deskarji in deskarke paralelnih disciplin so se v Winterbergu pomerili na zadnjih posamičnih preizkušnjah letošnje sezone svetovnega pokala, jutri pa pride na vrsto še ekipna tekma. Slovenija je na slalomu v Nemčiji nastopila s štiričlansko zasedbo. V jutranjih kvalifikacijah sta bila uspešna Rok Marguč in Tim Mastnak v moški ter Gloria Kotnik v ženski konkurenci. [&hellip

