Uskladitev in podražitev sta za denarnico enaki Delo »Oskrbnino so mi podražili za 2,9 odstotka,« pravi stanovalka doma starejših občanov v ljubljanskih Fužinah. Tam odgovarjajo, da je niso podražili, ampak so opravili uskladitev s stroški, ki jo je odobrilo ministrstvo za delo. Za stanovalce ni pomembno, kateri izraz uporabimo, podražitev ali uskladitev: vse več je takih, ki si oskrbnine ne zmorejo plačati sami, ampak jim morajo pomagati svojci.

