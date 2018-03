Schweinsteiger in Ivanovićeva dobila sina Demokracija Eden najbolj znanih športnih parov, nemški nogometaš Bastian Schweinsteiger in nekdanja srbska teniška igralka Ana Ivanović, sta danes postala starša. Beograjčanka je v Chicagu rodila sina, njegovo ime zaenkrat nista sporočila, po napovedih pred porodom naj bi po želji mame nosil srbsko ime. Izbirala naj bi med Stefanom in Markom.

