Nizozemec spet brez konkurence, Gajser ujel deseterico Sportal Nizozemec Jeffrey Herlings je zmagovalec druge dirke svetovnega prvenstva v motokrosu v elitnem razredu MXGP. Na preizkušnji za VN Evrope v Valkenswaardu na Nizozemskem je bil drugi Italijan Antonio Cairoli, tretji pa Francoz Gautier Paulin. Do točk je prišel Tim Gajser, ki je nastopil prvič po poškodbi, končal pa je na devetem mestu. Slovenski as je pridobil mesto, potem ko so organizatorji Eston...

Sorodno





















































Oglasi Omenjeni Italija

Tim Gajser Najbolj brano Osebe dneva Zlatko Zahovič

Domen Prevc

Peter Prevc

Jernej Damjan

Anže Lanišek