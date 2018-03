Med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda v smeri proti Kopru zaprta polovica avtoceste Dnevnik Med priključkom Unec in počivališčem Ravbarkomanda je zaradi prometne nesreče v smeri proti Kopru zaprta polovica avtoceste. Obvoz za osebna vozila je možen po regionalni cesti Unec-Postojna, so sporočili s prometnoinformacijskega centra. sta

