Glede Zahovića so se javili tudi pri NZS: Pozivamo k medsebojnemu spoštovanju Sportal Po tem, ko so se ob dogajanju okoli športnega direktorja Maribora Zlatka Zahovića danes z izjavo za javnost javili v njegovem klubu, so se za tak korak odločili tudi pri Nogometni zvezi Slovenije.

Sorodno















































Oglasi