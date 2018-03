SD in DeSUS imata rekorden staž v slovenskih vladah – Dejan Židan in Karl Erjavec po padcu Mira Cera Nova24TV Večina ministrov v aktualni vladi Mira Cerarja je prisotna na socialnih omrežjih, politično komuniciranje pa je najbolj razvejano na Twitterju. Že od začetka leta 2012 deluje pod uporabniškim imenom #volitve tudi skupina političnih poznavalcev, ki filtrirajo in posredujejo uporabnikom Twitterja zanimivosti s področja volitev, ob tem pa držijo nevtralno držo. Na svoji uradni spletni strani […]

Sorodno



































Oglasi